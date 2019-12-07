Как сообщает издание České noviny со ссылкой на местные власти, в результате стрельбы в университетской больнице погибли шесть человек.

Как пишет издание iDNES, стрельба была открыта около семи часов утра по местному времени в отделении травматологии. Нападавший скрылся. Его мотивы неизвестны. Полиция опубликовала его фото и попросила о помощи в поисках.