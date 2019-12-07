Массовый расстрел в чешской больнице: погибли шесть человек обновлено
Как сообщает издание České noviny со ссылкой на местные власти, в результате стрельбы в университетской больнице погибли шесть человек.
Как пишет издание iDNES, стрельба была открыта около семи часов утра по местному времени в отделении травматологии. Нападавший скрылся. Его мотивы неизвестны. Полиция опубликовала его фото и попросила о помощи в поисках.
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Неизвестный мужчина открыл огонь в одной из палат больницы в городе Острава на северо-востоке Чехии, погибли 4 человека. Как передает РИА Новости, об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
"Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве, по имеющимся данным погибли 4 человека, еще двое получили тяжелые ранения", - сообщил министр. По его словам, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров.