В России нашли замену подорожавшим турецким курортам

Российские туристы начнут интересоваться другими направлениями для путешествий после того, как в Турции объявили о введении «налога на проживание». Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU.

По его словам, не менее выгодными по стоимости предложениями могут располагать египетские курорты, однако страна в настоящее время закрыта для авиаперелетов из России. Также некоторые путешественники с большой вероятностью, считает Барзыкин, запланируют отпуск в Тунисе или других странах средиземноморского побережья.

В целом, как утверждает собеседник издания, не исключено, что цены на отдых в Турции все же снизятся — это может произойти в случае, если появятся предложения, способные повлиять на спрос.