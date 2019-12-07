Американский миллиардер захотел купить «Челси»

Американский бизнесмен, совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли снова заявил о намерении приобрести английский футбольный клуб «Челси», который принадлежит российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, пишет Financial Times.

Ранее Абрамович отверг аналогичное предложение, когда Боэли предложил за футбольный клуб 3 миллиарда долларов. По данным СМИ, предложенная цена была меньше заявленной Абрамовичем минимум на 500 миллионов долларов.

Также российский миллиардер отказался от сделки с богатейшим промышленником Великобритании Джимом Рэтклиффом.

Кроме того, «Челси» хотела купить американская инвесткомпания Silver Lake.