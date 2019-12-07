Эрдоган об отправке военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил отправку турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны. Об этом турецкий лидер заявил в интервью телеканалу TRT.

Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

Греция и Египет назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах был объявлен персона нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.

"Если от ливийского народа и руководства такое предложение (о направлении в Ливию турецких военных) поступит, у нас появится право... ООН ввела запрет на продажу оружия Ливии. Однако отправку военных в Ливию нельзя расценивать в его рамках. Если такое приглашение поступит, Турция сама решит, ни у кого разрешения спрашивать не будет", - заявил Эрдоган.