Зеленский и Путин тет-а-тет обсудили газовый вопрос

Президенты Украины и России - Владимир Зеленский и Владимир Путин потратили много времени на встрече тет-а-тет на газовый вопрос. Об этом на брифинге журналистам сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, на встрече присутствовали исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, пишет украинское издание Гордон.

"Я уверен, что у нас больше шансов его [транзитный контракт] подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители во время нескольких предыдущих очень сложных встреч, которые были принципиально без ответов… Тут я сейчас вижу, что говорится о контракте не на один год – все сняли это с обсуждения. А говорится о каком-то количестве лет... Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – это 10 лет. Замечу, что российская сторона настаивала на одном годе, а мы настаивали на 10. Я думаю, что мы что-то найдем посередине, мне так кажется", – заявил Зеленский, добавив, что Украина и Россия обсудили возврат средств по Стокгольмскому арбитражу.

"В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно. Why not… Я думаю, у нас все будет хорошо", – добавил президент Украины.