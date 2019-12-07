Трамп: Сделка с Ираном может быть заключена

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести безоговорочные переговоры с Ираном, чтобы добиться освобождения остальных американцев, все еще удерживаемых Ираном, и решить проблемы США по поводу ядерной программы ИРИ. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Роберт К. О'Брайен, сообщает MIGnews.

"Президент предложил поговорить с иранцами без каких-либо предварительных условий по целому ряду вопросов", - сказал О'Брайен в интервью CBS.



"Мы хотели бы сесть и поговорить с ними о других задержанных", - продолжил О'Брайен, добавив: "Но санкции и максимальное давление не будут сняты, пока Иран не откажется от своей ядерной программы и зловредной деятельности в регионе... Мы хотим, чтобы каждый американец был дома".