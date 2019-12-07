Два претендента на радио Чингиза Мустафаева: APA и Real TV
Как сообщал ранее haqqin.az, Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об объявлении тендера на продажу радиочастоты, связанной с именем Национального героя Азербайджана, одного из основоположников национальной репортерской школы Чингиза Мустафаева.
Легендарная радиостанция ANS ÇM – 102 FM когда-то была самой популярной в стране. Информация о проведении тендера на продажу радиочастоты вызвала серьезную озабоченность у общественности страны.
Как стало известно haqqin.az, для участия в тендере и последующего открытия собственного радио обратились две структуры: медиахолдинг APA и Real TV.
Журналистам также стало известно о том, что брат национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева Сейфулла Мустафаев учредил ООО «İNS ÇM» для последующего участия в тендере на продажу радиочастоты.
Напомним, что накануне в редакцию haqqin.az поступило обращение азербайджанской элиты: представителей творческой интеллигенции, известных ученых, писателей, журналистов, композиторов, деятелей культуры, знаменитых общественных деятелей, которые выразили обеспокоеннсть судьбой радиостанции, носящей имя национального героя.