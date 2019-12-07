Два претендента на радио Чингиза Мустафаева: APA и Real TV

Как сообщал ранее haqqin.az, Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об объявлении тендера на продажу радиочастоты, связанной с именем Национального героя Азербайджана, одного из основоположников национальной репортерской школы Чингиза Мустафаева.

Легендарная радиостанция ANS ÇM – 102 FM когда-то была самой популярной в стране. Информация о проведении тендера на продажу радиочастоты вызвала серьезную озабоченность у общественности страны.