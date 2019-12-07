Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в его окружении.

По словам источника, сейчас решается вопрос о том, как доставить тело бывшего мэра в Россию. "Занимаемся оформлением бумаг", - сообщил собеседник агентства.