Умер Юрий Лужков обновлено 14:23
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в его окружении.
По словам источника, сейчас решается вопрос о том, как доставить тело бывшего мэра в Россию. "Занимаемся оформлением бумаг", - сообщил собеседник агентства.
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На 84-м году скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает Эхо Москвы.
По данным РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.