Синоптики о погоде на завтра
В среду, 11 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, ночью и утром местами туман, возможны дожди. Прогнозируется северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди. Местами туман. Прогнозируется западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Апшероне в основном благоприятны для метеочувствительных людей.