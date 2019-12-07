Эмир Катара отказался ехать в Саудовскую Аравию

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани отказался от участия в саммите Совета сотрудничества государств Залива, который пройдет сегодня в Эр-Рияде. Как сообщает официальное агентство новостей Катара, его заменит премьер-министр Абдалла бин Насер бин Халифа аль-Тани.

Как пишет NEWSru.co.il, несколько дней назад король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз направил катарскому эмиру приглашение на саммит. Предполагалось, что встреча будет содействовать сближению государств, разорвавших отношения около двух лет назад. Однако, согласно последним сведениям, прорыва ждать не приходится.

Тем не менее, шейх Абдалла станет самым высокопоставленным с 2017 года представителем Катара на саммите. На предыдущие конференции Катар направлял делегации, возглавляемые чиновниками среднего ранга.