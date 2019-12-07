Сгорело 40% рынка стройматериалов в Баку

«Пожар на рынке строительных материалов «EuroHome» в Баку потушен. К ликвидации огня было привлечено 29 технических средств и 150 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 16 технических средств и 200 человек личного состава службы спасения особого риска, три вертолета и один самолет-амфибия Бе-200ЧС. Кроме того, в тушении пожара задействованы 3 технические средства и 53 человека личного состава войск гражданской обороны», - отмечается в сообщении.

Пожар на рынке строительных материалов «EuroHome» в Баку потушен, причиной пожара стало возгорание кабеля в одном из магазинов, сообщает МЧС Азербайджана.

В настоящее время идут работы по охлаждению зоны возгорания.

В информации также отмечается, что по первичным данным из общей площади рынка в 5 га сгорело 2 га территории.

«Службы МЧС воспрепятствовали распространению огня на остальную часть территории рынка, а также на прилегающие строения и жилые дома. По первичным данным, пожар начался от возгорания кабеля в магазине по продаже кафеля. Следствие по выявлению причин пожара продолжаются», - отмечает в МЧС.