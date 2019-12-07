Генпрокуратура возбудила дело из-за истязания детей в Баку

В целях расследования обстоятельств применения насилия к двум малолетним детям Гулу и Гусейну их отцом и мачехой, возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статьям УК АР 127.2.2 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, в том числе с сильными страданиями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 133.2.3 (Истязание группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) и 133.2.4 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Он отметил, что для проведения полного, всестороннего и объективного предварительного следствия по делу проведение следствия поручено Следственному управлению Прокуратуры города Баку.

По уголовному делу назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, выполнены другие неотложные следственные мероприятия.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью всестороннего расследования уголовного дела и установления круга обвиняемых, привлечения их к уголовной ответственности продолжаются.