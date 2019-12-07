Цель создания портала «Креативный Азербайджан» - проведение Министерством культуры активной пропагандистской и просветительской работы в сфере творческой индустрии. На портале будут размещаться различные новости, информация о мероприятиях, компаниях и лицах, работающих в сфере творческой индустрии, а также оказываться поддержка организации сети участников этой сферы.

Отметим, что в ходе панельной дискуссии на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» состоялось обсуждение различных вопросов на темы культуры, экономики, образования, занятости, интеллектуальной собственности, инноваций, градостроительства.

В ходе своего выступления министр культуры Абульфас Гараев сказал, что творческая индустрия в мировом масштабе за последние 10 лет внесла неоценимый вклад в развитие общества. Он отметил, что благодаря политике, проводимой в последние годы президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в каждом регионе республики, во всех городах и районах проводятся работы по благоустройству и реконструкции, открываются новые рабочие места. Естественно, за этим процессом стоит творческий потенциал народа, любовь к Родине, единство народа и государства. Все эти факторы демонстрируют важность развития творческой индустрии в Азербайджане.

А.Гараев подчеркнул, что в этом году Баку включен в список «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО. Он заявил, что Баку должен доказать миру, что достоин звания творческого города в дизайнерской сфере. Министр отметил, что мы все должны вместе трудиться в данном направлении, в этом процессе должны активно участвовать органы государственного управления, промышленные предприятия и граждане. По его словам, презентация данного портала является первым шагом в деле исполнения этого ответственного поручения.