Аун Сан Су Чжи, глава внешнеполитического ведомства Мьянмы, а до этого правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира должна будет сегодня ответить на вопросы Международного суда ООН в Гааге .

Представители народности рохинджа, проживающие в Евросоюзе, выразили надежду на обвинительный приговор в отношении властей Мьянмы, который будет вынесен Международным судом в Гааге, сообщает Anadolu.

«10 декабря станет историческим днем для рохинджа. Этот день станет днем справедливости за многолетний геноцид и страдания», — отметил в комментарии журналистам агентства председатель Европейского совета рохинджа Хла Кьяу.

Более 700 тысяч представителей рохинджа вынуждены были покинуть штат Ракхайн, место компактного проживания, и искать убежища в Бангладеш. Многие из них потеряли близких в результате действий военных Мьянмы.