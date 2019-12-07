Экс-глава Мьянмы предстанет перед Гаагским судом геноцид рохинджа
Аун Сан Су Чжи, глава внешнеполитического ведомства Мьянмы, а до этого правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира должна будет сегодня ответить на вопросы Международного суда ООН в Гааге.
Как сообщает Euronews, нынешние власти Мьянмы обвиняются в геноциде народности рохинджа.
Представители народности рохинджа, проживающие в Евросоюзе, выразили надежду на обвинительный приговор в отношении властей Мьянмы, который будет вынесен Международным судом в Гааге, сообщает Anadolu.
«10 декабря станет историческим днем для рохинджа. Этот день станет днем справедливости за многолетний геноцид и страдания», — отметил в комментарии журналистам агентства председатель Европейского совета рохинджа Хла Кьяу.
Более 700 тысяч представителей рохинджа вынуждены были покинуть штат Ракхайн, место компактного проживания, и искать убежища в Бангладеш. Многие из них потеряли близких в результате действий военных Мьянмы.