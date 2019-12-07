Twitter назвал самые обсуждаемые темы года

Категорию наиболее обсуждаемых новостей в соцсети возглавил пожар в Нотр-Даме, который произошел 15 апреля. Тогда собор потерял шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Второе место занял хэштег "начало эпохи Рэйва" - эпоха правления, которая 1 мая пришла в Японии на смену эпохи Хэйсэй в связи со сменой императора. Замыкает тройку победителей Венесуэла, где в январе начались массовые протесты, а Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Социальная сеть Twitter подвела в своем блоге итоги 2019 года, выделив самые обсуждаемые темы, среди которых оказались сериал "Игра престолов", пожар в соборе Парижской Богоматери и президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В десятку наиболее популярных новостных тем вошли также Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.

Наиболее обсуждаемыми личностями в 2019 году стали президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В топ вошли также американский политик Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болсонару и кандидаты в президенты США Берни Сандерс и Джо Байден. Пользователи обсуждали бывшего кандидата в президенты США Хилари Клинтон и лидера Франции Эммануэля Макрона. Замыкает десятку наиболее обсуждаемых персон президент России Владимир Путин.

Самым обсуждаемым сериалом 2019 года стала "Игра Престолов". На втором месте оказался американский сериал "Очень странные дела" (Stranger Things), на третьем – сериал "Симпсоны", который в этом году показал 31 сезон приключений известной мультипликационной семьи. Среди картин, показанных на больших экранах, наиболее живое обсуждение вызвал фильм "Мстители: Финал".

Пользователи Twitter также обсуждали американских актеров Тома Холланда, Криса Эванса и Зендаю, а самыми обсуждаемыми музыкантами 2019 года стали южнокорейская группа BTS, американская певица Ариана Гранде и рэпер Дрейк.

Соцсеть отдельно выделила сообщения, набравшие наибольшее число репостов. Наиболее популярной стала фотография куриного яйца, которая в январе побила мировой рекорд в Instagram по числу "лайков". Пользователи также активно делились видео, на котором толпа студентов убегает от маленькой уточки, и с котом, совершающим идеальный прыжок через перегородку.