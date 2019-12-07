Леонид Швец, автор haqqin.az 14:34

Именно как ничью охарактеризовал украинский президент результаты встречи в Париже с Владимиром Путиным. Для молодого и неизмеримо менее опытного главы государства это очень приличный результат, учитывая сложность проблем, которые обговаривались в «нормандском формате», то есть с участием руководителей Франции и Германии, и тет-а-тет президентами Украины и России.

Для Украины парижский саммит был важным испытанием. Новый руководитель страны пока еще не обкатан необходимым количеством сложных международных переговоров, чтобы можно было заранее с уверенностью говорить, что он точно наметит базовые ориентиры, тактическую линию и сумеет ее неизменно придерживаться в стрессовой переговорной ситуации. Дома его ждал небольшой палаточный лагерь прямо на улице Банковой под окнами Офиса президента. Его развернули там накануне отлета Зеленского в Париж участники движения «Нет капитуляции». В воскресенье они провели на киевском Майдане большой митинг, в котором приняло участие 15-20 тысяч человек, а вечером часть из них отправилась под президентский Офис, где осталась с ночевкой. Основное требование – никаких уступок. Обеспокоенность украинцев возможными результатами прямых контактов Зеленского и Путина понятна. Новый президент выиграл выборы под лозунгами мира, и большой вопрос, на какие уступки он готов пойти, чтобы этого мира достигнуть. Вопрос особенно болезненный для ветеранов войны и волонтеров: не было ли все зря и не удастся ли Кремлю навязать свой вариант урегулирования, грозящий Украине потерей части территорий и суверенитета?

Между тем эти общественные настроения постарались использовать в свою пользу лузеры последних президентской и парламентской кампаний, в частности, бывший президент Петр Порошенко и его политическая сила «Европейская солидарность», которая вместе с представителями националистических организаций составила политическое ядро движения «Нет капитуляции». Характерно, что на переговорах в Париже самыми проблематичными, как потом поделился с прессой Владимир Зеленский, оказались пункты, внесенные в Минские соглашения именно с согласия Петра Порошенко в бытность того президентом. Речь в первую очередь об обязательстве провести выборы на оккупированных территориях до того, как Украина полностью установит контроль над российско-украинской границей, по сути, в условиях продолжающейся оккупации. Такая последовательность действий исключает возможность проведения выборов с соблюдением необходимой безопасности, по украинскому законодательству и в соответствии с международными требованиями к их честности, прозрачности и объективности.