Ничья в пользу Зеленского наше послесловие
Именно как ничью охарактеризовал украинский президент результаты встречи в Париже с Владимиром Путиным. Для молодого и неизмеримо менее опытного главы государства это очень приличный результат, учитывая сложность проблем, которые обговаривались в «нормандском формате», то есть с участием руководителей Франции и Германии, и тет-а-тет президентами Украины и России.
Для Украины парижский саммит был важным испытанием. Новый руководитель страны пока еще не обкатан необходимым количеством сложных международных переговоров, чтобы можно было заранее с уверенностью говорить, что он точно наметит базовые ориентиры, тактическую линию и сумеет ее неизменно придерживаться в стрессовой переговорной ситуации. Дома его ждал небольшой палаточный лагерь прямо на улице Банковой под окнами Офиса президента. Его развернули там накануне отлета Зеленского в Париж участники движения «Нет капитуляции». В воскресенье они провели на киевском Майдане большой митинг, в котором приняло участие 15-20 тысяч человек, а вечером часть из них отправилась под президентский Офис, где осталась с ночевкой. Основное требование – никаких уступок.
Обеспокоенность украинцев возможными результатами прямых контактов Зеленского и Путина понятна. Новый президент выиграл выборы под лозунгами мира, и большой вопрос, на какие уступки он готов пойти, чтобы этого мира достигнуть. Вопрос особенно болезненный для ветеранов войны и волонтеров: не было ли все зря и не удастся ли Кремлю навязать свой вариант урегулирования, грозящий Украине потерей части территорий и суверенитета?
Между тем эти общественные настроения постарались использовать в свою пользу лузеры последних президентской и парламентской кампаний, в частности, бывший президент Петр Порошенко и его политическая сила «Европейская солидарность», которая вместе с представителями националистических организаций составила политическое ядро движения «Нет капитуляции».
Характерно, что на переговорах в Париже самыми проблематичными, как потом поделился с прессой Владимир Зеленский, оказались пункты, внесенные в Минские соглашения именно с согласия Петра Порошенко в бытность того президентом. Речь в первую очередь об обязательстве провести выборы на оккупированных территориях до того, как Украина полностью установит контроль над российско-украинской границей, по сути, в условиях продолжающейся оккупации. Такая последовательность действий исключает возможность проведения выборов с соблюдением необходимой безопасности, по украинскому законодательству и в соответствии с международными требованиями к их честности, прозрачности и объективности.
На брифинге для украинских журналистов, который состоялся уже после общей пресс-конференции четырех лидеров, Зеленский сказал, что он не готов критиковать Порошенко за подписание этого условия в 2015 году, когда была гораздо более тяжелая для Украины ситуация, но именно эта позиция сейчас сильно усложняет урегулирование конфликта. Сейчас украинская сторона хотела бы изменения последовательности шагов: сначала установление контроля над границей, затем проведение местных выборов. Ангела Меркель также высказалась за большую гибкость в подходе к Минским соглашениям. Но Владимир Путин пока не готов отступать и настаивает, что нет альтернативы плану, выработанному четыре года назад.
Между тем некоторых подвижек на встрече удалось достигнуть. Прежде всего зафиксирована общая настроенность на продолжение диалога и поиск решений, которые приведут к миру на востоке Украины. Следующая встреча намечена через четыре месяца, и она не обусловлена никакими дополнительными обязательствами, «домашними заданиями». Достигнута договоренность об обмене пленными, взаимно согласованный список которых составляет 72 человека. Обмен должен произойти уже до Нового года. Для снижения огневого противостояния будет увеличена интенсивность мониторинга наблюдателей ОБСЕ: теперь наблюдение за соблюдением перемирия будет осуществляться 24 часа в сутки вместо прежних двенадцати. Плюс стороны договорились наметить еще три зоны разведения сил.
На двусторонней встрече Путин и Зеленский обговорили возможность газовой сделки, которая бы увязывала транзит с условиями покупки Украиной природного газа напрямую у России. Проработка деталей отдана специалистам, которые будут работать в трехстороннем формате, с участием специалистов Евросоюза, поскольку там особенно заинтересованы в сохранении украинского транзита. Зеленский выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив заключения выгодного соглашения в этой сфере.
Об уровне успешности переговоров в Париже свидетельствует тот факт, что вскоре после проведения заключительной пресс-конференции, которая прошла далеко после полуночи по киевскому времени, в Киеве на улице Банковой участники протеста против потенциальной капитуляции свернули палатки и сообщили о прекращении предупредительной акции. «Красные линии» президентом Зеленским перейдены не были, национальные интересы не потерпели ущерба, таково мнение самой придирчивой и недоверчивой части украинской патриотической общественности. Худшие опасения не оправдались. Но и розовые надежды на скорый всеобщий мир тоже. Впереди долгий тяжелый путь. Владимир Зеленский с честью сдал свой пока самый сложный президентский экзамен, но их будет еще немало.