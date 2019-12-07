В России раскрыли убийство азербайджанского бизнесмена

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 38-летнего уроженца Азербайджанской Республики в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация и руководство исполнением убийства по найму), исполнителя преступления- 48-летнего жителя Воронежской области по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму).

В Архангельске перед судом предстанут организатор и исполнитель убийства азербайджанского предпринимателя Руслана Гусейнова, убитого 31 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО, пишет «Эхо Севера».

Также оба они обвиняются по ч 2. ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Благодаря совместной работе следователей Следственного комитета РФ и сотрудников УМВД России по Архангельской области указанное преступление раскрыто, обвиняемые задержаны в Московской и Воронежской областях.

Следствием установлено, что в декабре 2018 года к 38-летнему обвиняемому обратилось неустановленное лицо с просьбой за денежное вознаграждение убить потерпевшего.

Организатор убийства за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов США в Воронежской области подыскал исполнителя убийства, которому предоставил информацию о маршрутах передвижения жертвы, специально приобретенное транспортное средство и орудие убийства- пистолет калибром 9 мм с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.

Реализуя преступный умысел, в ночь на 31 января 2019 года исполнитель преступления на территории производственной базы обратился к потерпевшему за помощью в ремонте и буксировке автомобиля. Под указанным предлогом он выманил потерпевшего с территории базы и произвел три выстрела в грудь и голову.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Исполнитель убийства скрылся, выехав за пределы Архангельской области, предприняв меры к уничтожению орудия и следов преступления.

В ходе допроса исполнитель преступлений полностью признал свою вину, организатор убийства по найму- признал частично. На период следствия в отношении них судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.