Чехия выдает Армении племянника Саргсяна
Чехия экстрадирует в Армению Нарека Саргсяна – племянника бывшего президента Сержа Саргсяна. Об этом в своем Facebook сообщил советник Генпрокурора Армении Гор Абрамян, пишет «Спутник Армении».
Он отметил, что правоохранительные органы Чехии приняли решение удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры Армении о передаче находящегося в розыске Нарека Саркисяна правоохранительным органам Армении с целью уголовного преследования.
«В этой связи Генпрокуратура Армении поручила полиции организовать экстрадицию Нарека Саргсяна», — сказал Абрамян.
Издание напоминает, что ранее Саргсян был объявлен в розыск по подозрению в хранении оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков. В декабре 2018 года Интерпол обнаружил его в Праге, где он скрывался с паспортом некого Франклина Гонсалеса.