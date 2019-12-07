Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Об этом сообщила газета "Экспрессен" со ссылкой на менеджера группы.

"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни", - цитирует издание менеджера коллектива Мари Димберг.

У певицы остались супруг Микаэль Болюс и двое детей.

В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда певица пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.