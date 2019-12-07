Путин и Зеленский поговорили тет-а-тет без переводчиков в Париже

Президенты России и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - в Париже на полях саммита "нормандской четверки" провели краткую встречу тет-а-тет, без переводчиков. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата", - сказал представитель Кремля, добавив, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Накануне в Париже состоялся саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на полях которого лидеры стран провели друг с другом отдельные двусторонние беседы.