Рекордная партия наркотиков должна была быть доставлена из Ирана в Украину, пройдя через территорию Азербайджана. Однако благодаря оперативным действиям азербайджанских таможенников этот груз был перехвачен.

На прошлой неделе в Азербайджане произошло событие, которое, несмотря на свои масштабы, осталось вне информационной повестки. Азербайджанские таможенники нанесли мощный удар по наркомафии и пресекли контрабанду героина весом в 933 килограмма.

Примечательно, что за четыре дня до этого азербайджанские таможенники провели еще одну успешную операцию, в результате которой были изъяты 304 кг 154 г героина, также транзитом через Азербайджан отправленные из Ирана в Украину. В целом, за четыре дня таможенники изъяли 1 тонну 240 килограммов героина.

Весть о мощном ударе, который нанесли в Азербайджане по международной наркомафии, быстро облетела и соседние государства. В частности, об успехе азербайджанских таможенников сообщили российские и турецкие СМИ. Молчала только азербайджанская пресса… У нас эта информация осталась несправедливо незамеченной, а ведь вопрос наркотрафика для нашей страны весьма острый.

Как известно, Азербайджан находится между Европой и Азией. Такое геополитическое положение на перекрестке север - юг, восток - запад порой становится для страны не преимуществом, а уязвимым местом, потому что создает удобный перевалочный пункт для самой разной контрабанды.

Приходится констатировать, что международная наркомафия давно включила Азербайджан в свои маршруты для доставки наркотиков из Афганистана и Ирана в Европу. В 2018 году глава молдавской республиканской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Николае Китороагэ даже выступил с громким заявлением, назвав Азербайджан частью крупного канала наркотрафика из Афганистана.

Китороагэ утверждал, что в Молдову наркотики поступают по отлаженному маршруту: Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия-Украина–Молдова. Понятное дело, что такая небольшая страна, как Молдова, не может интересовать наркоторговцев как конечный пункт поставки, и дальше наркотики переправлялись в страны Европы.

Еще в 2017 году влиятельное британское издание Independent писало, что количество героина, провезенного из Ирана в Азербайджан, составляет 59 тонн. При этом издание ссылалось на некую секретную телеграмму посольства США в Баку.

Крупнейшая партия наркотиков по этому каналу была задержана в 2014 году, когда грузинские полицейские обнаружили в грузовике, следовавшем из Азербайджана в Турцию, небывалую по объему партию наркотиков в виде водного раствора, в котором было до 80% чистого героина. Стоимость выявленных трех тонн такого «раствора» на черном рынке сотни миллионов долларов. Наркотик перевозился в 93 бочках емкостью по 30 литров. Тогда много говорили и удивлялись, как азербайджанские таможенники могли проморгать почти три тонны героина.

Ситуация по борьбе с наркотрафиком вышла на новый уровень после смены руководства Государственного таможенного комитета Азербайджана. Спустя буквально неделю после смены руководства азербайджанская таможня отчиталась о проведении двух успешных операций по борьбе с наркотрафиком, в результате которых было изъято свыше 600 кг наркотиков.

С тех пор практически каждую неделю азербайджанские таможенники отчитываются о задержании очередной партии наркотиков. Надо понимать, что наркотрафик сулит наркобаронам такие космические прибыли, что они никогда не откажутся от этого «бизнеса».

Учитывая все это, успешная операция, в результате которой был изъят из незаконного оборота рекордный в истории азербайджанской таможни контрабандный груз героина весом в 933 килограмма, привлек особое внимание. Наркомафия в течение одного дня потеряла груз, стоимостью в миллионы долларов. Надо полагать, что в следующий раз наркобароны трижды подумают, перед чем включать в свои маршруты Азербайджан как транзитную страну.

О беспощадной борьбе с контрабандой наркотиков неоднократно говорил и глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев. В частности, он отмечал, что усиление борьбы с контрабандой наркотиков является важной частью реформ, которые проводятся в таможенной сфере.