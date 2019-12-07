Международная наркомафия в Азербайджане Госкомтаможня приводит факты
На прошлой неделе в Азербайджане произошло событие, которое, несмотря на свои масштабы, осталось вне информационной повестки. Азербайджанские таможенники нанесли мощный удар по наркомафии и пресекли контрабанду героина весом в 933 килограмма.
Рекордная партия наркотиков должна была быть доставлена из Ирана в Украину, пройдя через территорию Азербайджана. Однако благодаря оперативным действиям азербайджанских таможенников этот груз был перехвачен.
Примечательно, что за четыре дня до этого азербайджанские таможенники провели еще одну успешную операцию, в результате которой были изъяты 304 кг 154 г героина, также транзитом через Азербайджан отправленные из Ирана в Украину. В целом, за четыре дня таможенники изъяли 1 тонну 240 килограммов героина.
Весть о мощном ударе, который нанесли в Азербайджане по международной наркомафии, быстро облетела и соседние государства. В частности, об успехе азербайджанских таможенников сообщили российские и турецкие СМИ. Молчала только азербайджанская пресса… У нас эта информация осталась несправедливо незамеченной, а ведь вопрос наркотрафика для нашей страны весьма острый.
Как известно, Азербайджан находится между Европой и Азией. Такое геополитическое положение на перекрестке север - юг, восток - запад порой становится для страны не преимуществом, а уязвимым местом, потому что создает удобный перевалочный пункт для самой разной контрабанды.
Приходится констатировать, что международная наркомафия давно включила Азербайджан в свои маршруты для доставки наркотиков из Афганистана и Ирана в Европу. В 2018 году глава молдавской республиканской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Николае Китороагэ даже выступил с громким заявлением, назвав Азербайджан частью крупного канала наркотрафика из Афганистана.
Китороагэ утверждал, что в Молдову наркотики поступают по отлаженному маршруту: Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия-Украина–Молдова. Понятное дело, что такая небольшая страна, как Молдова, не может интересовать наркоторговцев как конечный пункт поставки, и дальше наркотики переправлялись в страны Европы.
Еще в 2017 году влиятельное британское издание Independent писало, что количество героина, провезенного из Ирана в Азербайджан, составляет 59 тонн. При этом издание ссылалось на некую секретную телеграмму посольства США в Баку.
Крупнейшая партия наркотиков по этому каналу была задержана в 2014 году, когда грузинские полицейские обнаружили в грузовике, следовавшем из Азербайджана в Турцию, небывалую по объему партию наркотиков в виде водного раствора, в котором было до 80% чистого героина. Стоимость выявленных трех тонн такого «раствора» на черном рынке сотни миллионов долларов. Наркотик перевозился в 93 бочках емкостью по 30 литров. Тогда много говорили и удивлялись, как азербайджанские таможенники могли проморгать почти три тонны героина.
Ситуация по борьбе с наркотрафиком вышла на новый уровень после смены руководства Государственного таможенного комитета Азербайджана. Спустя буквально неделю после смены руководства азербайджанская таможня отчиталась о проведении двух успешных операций по борьбе с наркотрафиком, в результате которых было изъято свыше 600 кг наркотиков.
С тех пор практически каждую неделю азербайджанские таможенники отчитываются о задержании очередной партии наркотиков. Надо понимать, что наркотрафик сулит наркобаронам такие космические прибыли, что они никогда не откажутся от этого «бизнеса».
Учитывая все это, успешная операция, в результате которой был изъят из незаконного оборота рекордный в истории азербайджанской таможни контрабандный груз героина весом в 933 килограмма, привлек особое внимание. Наркомафия в течение одного дня потеряла груз, стоимостью в миллионы долларов. Надо полагать, что в следующий раз наркобароны трижды подумают, перед чем включать в свои маршруты Азербайджан как транзитную страну.
О беспощадной борьбе с контрабандой наркотиков неоднократно говорил и глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев. В частности, он отмечал, что усиление борьбы с контрабандой наркотиков является важной частью реформ, которые проводятся в таможенной сфере.
Для этих целей Государственный таможенный комитет закупает самое современное оборудование, позволяющее выявить контрабанду. Ведь нужно понимать, что и контрабандисты не стоят на месте и постоянно модернизируют способы сокрытия грузов.
К примеру, уникальное преступление контрабандистов в октябре раскрыли сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте, в результате чего был предотвращен контрабандный вывоз из Азербайджана 1,7 килограмма психотропных препаратов. Преступники буквально вмонтировали в покрытие и боковые стенки чемоданов 1,7 кг метамфетамина, что делало его обнаружение практически невозможным.
И вот пока российские и турецкие СМИ освещают уникальные операции азербайджанских таможенников по борьбе с контрабандой наркотиков, азербайджанские журналисты почему-то предпочитают обходить эту тему стороной.
Таможня изъяла рекордные 933 кг героина, но азербайджанские СМИ вместо освещения этой темы уже неделю раздувают ажиотаж по поводу грузинских автомобильных номеров на наших дорогах. Как известно, согласно законодательству, автомобили с иностранными регистрационными номерами могут находиться на территории страны не более 90 дней. Таможенники усилили контроль за этим и столкнулись со шквалом критики и спекуляций в социальных сетях и СМИ. К сожалению, зачастую в азербайджанском медийном пространстве не придают значения важным новостям и раздувают скандал из рядовых и малопримечательных событий. И азербайджанские таможенники все чаще становятся жертвами таких двойных стандартов.