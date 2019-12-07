В американской экономике может произойти апокалипсис после президентских выборов осенью 2020 года. Такое предсказание сделал стратег BTIG Джулиан Эмануэль, передает CNBS.

По его словам, в сложившейся ситуации инвесторы страхуются от «возможного апокалипсиса на выборах». Эксперт указал, что речь может идти о «крайне нестабильном итоге голосования». В настоящее время рынок обеспокоен в том числе тем, что после выборов торговая война между США и Китаем только усугубится.

На закрытии торгов 9 декабря индекс SP500 потерял 9,92 пункта (опустившись до 3135,96), Dow Jones опустился на 105,46 пункта — до 27 909,60.