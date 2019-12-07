Эрдоган раскритиковал Нобелевский комитет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что откажется от Нобелевской премии в случае ее присуждения ему, так как комитет "полностью исчерпал себя, превратившись в политически мотивированную идеологическую организацию", передает РИА Новости.

Ранее Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 1990-е годы.

"Нобелевский комитет исчерпал себя, сегодня это полностью политически мотивированная идеологическая организация. В ней для меня не осталось никакой ценности. Эта награда означает, что они действуют вместе с теми, кто поддерживает угнетение. Мы это не можем принять", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед студентами университета Билькент.

Отвечая на вопрос, согласится ли он получить Нобелевскую премию, если ему ее присудят, турецкий лидер ответил отрицательно. Он добавил, что Турция не будет участвовать в церемонии вручения Нобелевских премий в этом году и призвал всех друзей Турции последовать ее примеру.

Нобелевские награды за 2019 год по литературе, физике, химии, физиологии и медицине вручат в Стокгольме во вторник, в тот же день в Осло вручат Нобелевскую премию мира.