«Азеришыг» о перебоях в электроснабжении в регионах

В течение двух недель в некоторых районах будут возникать краткосрочные перебои в энергоснабжении. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, причиной этого являются работы по реконструкции.

«В некоторых частях страны будут возникать перебои в электроснабжении в связи с реконструкцией. Завершение работ планируется к Новому году с тем, чтобы обеспечить стабильное и качественное электроснабжение всех квартир в праздничные дни», - сказал Т.Мустафаев.