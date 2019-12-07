17:05

Впервые в Азербайджане компания Baker Hughes провела конференцию Energy Forward для обсуждения ключевых моментов сотрудничества в Азербайджане. Baker Hughes провела первое знаковое мероприятие Energy Forward в Азербайджане, в рамках которого мировые и региональные лидеры мнений и технические эксперты обсудили ключевые тренды, радикально меняющие производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовой отрасли.

Пленарные заседания с участием спикеров из ведущих региональных и международных компаний, были посвященные настоящему и будущему нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и во всем мире, а также технические сессии по таким темам, как цифровая трансформация, интеллектуальное бурение, мониторинг состояния и прогнозное управление коррозией, включая новый подход к выполнению подводных проектов. Конференцию началась с выступления президента по цифровым решениям компании Baker Hughes Рами Гасема: «Это наше первое мероприятие в Баку. Хотим Вас всех поблагодарить за то, что Вы присоединились к нам. Мы не просто ведущие поставщики, мы намного выше этого, в течении 30 лет мы работаем тесно с Азербайджаном и тем самым мы хотим открыт новую страницу в процессе локализации и обслуживании в Каспийском регионе. Хотим так же начать свою речь с тех проектов, над которыми мы работали: Шахдяниз, Абшерон и Танап. И хочу поздравить Вас с завершением очень важного этапа в строительстве Танап. Мы остаёмся лояльным партнером для SOCAR, ВР, Лукойл и многих других, которые так же присутствуют сегодня в зале. Когда мы начали свою деятельность в Азербайджане в 90-ом году, мы росли вместе с вами, и для того чтобы соответствовать потребностям рынка. Полагаю, мы смогли продемонстрировать, что такое надёжный местный партнёр. Я очень горжусь, что 2019 год был показательным годом с точки зрения здоровья и безопасности окружающей среды в регионе. В предверии 2020 года мы говорим о том, что надо продвигать энергетические технологии и это, в принципе, то, чем занимается Baker Hughes совместно со своими партнерами. Сегодня и завтра Вам представят идеи по современным технологиям и тенденциям нашей области. Так же мы поговорим о производительности фиктивности и безопасности. Совместно у нас есть огромный потенциал для того, чтобы двигаться вперёд и надо, конечно, использовать те технологии, на которые мы работаем. Вместе мы продвигаем цифровую трансформацию и так же продвигаем вопрос энергетики и развитие энергетики. Сегодня у нас будут не просто обсуждения по услугам и оборудованием. Сегодня мы говорим о трансфере технологий, о трансфере потенциала».

Мероприятие также включает в себя выставку, демонстрирующую современные технологии, которые Baker Hughes впервые представляет в Баку. В рамках мероприятия участники со всего Каспийского региона смогут узнать больше о последних инновациях и прорывных технологиях в области нефтепромысловых сервисов и оборудования, также цифровых решений для сокращения выбросов углерода и метана. Ключевым моменто в конференции стало выступления президента SOCAR Ровнага Абдулаева: «Это мероприятие внесет позитивный вклад в успешное продолжение в ближайшие годы нефтяных операций в Азербайджане и мире в безопасной, эффективной, надежной и продуктивной форме. В Азербайджане промышленным способом добыто более 2 миллиардов тонн нефти и около 900 миллиардов кубометров природного газа. Сегодня у нас есть такие месторождения, как Биби-Эйбат, Балаханы, Сураханы, которые имеют сотни лет истории в разработке. Не смотря на то, что эти месторождения имеют высокую водостойкость, они по-прежнему имеют продуктивные слои, характерные для агрессивной коррозионной и эрозионной среды. Сюда входят такие месторождения, как тяжелые нефтяные, нетрадиционные месторождения, месторождения “Бахар”, “Западный Абшерон”, гигантские Нефтяные Камни, месторождения “Сангачал-Дюванн-Хара Зиря”, мелководная часть месторождения “Гюнешли” и, наконец, чрезвычайно сложные, высокопрочные и высокотемпературные месторождения, как “Булла”, “Шахдениз”, “Умид”, “Абшерон”. Все это до сих пор беспрецедентно, но это означает вызовы, ожидающие решения. В настоящее время проводятся и планируются многие активные разведочные работы. В будущем нас ждут новые и разные вызовы и возможности. Наши последние достижения с большим чувством удовлетворения: хочу особо отметить газоконденсатную скважину “Умид-16”, пробуренную SOCAR в начале этого года на месторождении “Умид” на глубину 6811 метров, имеющую рекордную урожайность, и самое глубокое подводно-разведочное месторождение на месторождении “Абшерон” в совокупности с Total, пробуренное на глубине 7411 метров. Хочу также подчеркнуть, что Трест комплексных буровых работ SOCAR в Каспийском море успешно внедряется трестом бурения совместно с Baker Hughes в разведочной скважине Bulla-91 с управлением давлением на дне скважины. Это наши прекрасные совместные достижения с применением новейших технологических инноваций.

С другой стороны, мы также понимаем растущую обеспокоенность мирового сообщества в отношении изменения климата и, как SOCAR, мы знаем, что устойчивая и прибыльная компания должна иметь безопасные условия труда и сильное чувство ответственности за окружающую среду и социальные вопросы. Наш успех заключается в использовании соответствующих технологий и партнерских отношений. В то же время мы хотим добиться этого успеха с нашими партнерами и ведущими компаниями». Energy Forward - уникальное технологическое мероприятие для обмена передовым опытом с участием свыше 250 лидеров и ключевых партнеров из крупнейших нефтегазовых компаний. Energy Forward призвано раскрыть возможности передовых технологий и инноваций для продвижения энергетической отрасли Каспийского региона. Несмотря на продолжающуюся добычу углеводородов, следует приложить усилия для снижения воздействия этого процесса на окружающую среду. Об этом заявил президент регионального представительства BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Каунс, сообщает Trend с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker and Hughes. По его словам, по прогнозам, к 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30%, и этот спрос должен быть удовлетворен "Тем не менее глобальное изменение климата ставит перед нами новые задачи», - сказал Каунс.