Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:21

Ливийская национальная армия «фельдмаршала» Халифы Хафтара начала очередное наступление на столицу страны, Триполи. Право, выражение «Хафтар наступает на Триполи» вполне заслуживает того, чтобы стать мемом. Гениальная военная операция «фельдмаршала» по захвату ливийской столицы продолжается уже восемь месяцев, дважды, как и на сегодняшний день, формирования Ливийской национальной армии – сборная солянка племенных ополчений, наемников из Судана и еще непойми кого - выходили на границы города.

И всякий раз все заканчивалось довольно однообразно – крепко получив по мордам и другим частям тела, воинство Хафтара в расстроенных порядках откатывалось на восток страны. А сам главнокомандующий пускался в блиц-турне по столицам своих спонсоров, где воспроизводил один и тот же текст. Дескать, победа была близка как никогда, не хватило самой малости, а вот если в этот раз ему снова помогут материально – то уж он не подведет, Триполи будет его, победа будет за нами. Всякий раз ему верят, накачивают деньгами, оружием и «дикими гусями», собранными в Судане и других захолустьях, но результат оказывается прежним, «хотели как лучше – получилось как всегда». Если проводить исторические аналогии, то Хафтар в его нынешнем состоянии здорово напоминает гитлеровского фельдмаршала Роммеля, того самого «лиса пустыни», который в Африке англичан пугал-пугал, совершал в барханах глубокомысленные тактические ходы – но ни одной серьезной стратегической цели не достиг, а Гитлеру его метания помогли как мертвому припарки. Война в Ливии, между тем, давно уже превратилась из войны гражданской в войну «по доверенности». Воинство Хафтара уже минимум пару лет как обслуживает интересы зарубежного трио – Египта, ОАЭ и саудитов. Что интересно, в этой компании оказалась и Москва, решившая сделать ставку на горе-фельдмаршала. Впрочем, Правительство национального единства тоже в этом плане не безгрешно, поскольку получает поддержку от Катара и Турции.

При таких раскладах, да еще и с учетом местной специфики, боевые действия могут тянуться до бесконечности, то обостряясь, то опять впадая в вялотекущее состояние. А информационным агентствам стоит заводить хештег #бесконечнаяЛивия, что будет исчерпывающей характеристикой происходящего. Но, кажется, во всей этой истории наметился определенный перелом. Во-первых, 27 ноября Хафтар принимал гостей из США. Вот только прибыли они к нему не с самыми приятными известиями. Возглавлявший американскую делегацию посол США в Ливии Ричард Норланд прямо заявил «фельдмаршалу», что военные действия необходимо прекращать и садиться за стол переговоров с правительством Сарраджа. Кроме того, эмиссары Вашингтона указали Хафтару на то, что его интриги с Москвой могут привести к крайне негативном последствиям, более того – вполне способны негативно отразиться на политическом будущем главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА). Это сигнал, к которому Хафтар просто обязан прислушаться, поскольку, если он вызовет недовольство Вашингтона, ему не помогут ни Эмираты, ни Эр-Рияд, ни недавно отстроенная дорога, связывающая военную базу Осман в западном Египте с Тобруком, Ливия, через которую идет основной поток военной помощи ЛНА от иностранных спонсоров. Американское безразличие к происходящему в Ливии изменилось после того, как в Штатах и в Париже всерьез озаботились тем, что формирования Хафтара стали «кузницей кадров» и арсеналом для африканских экстремистов. «Дикие гуси», навербованные сюда со всего Черного континента, проходят первичную подготовку, получают боевой опыт, обзаводятся оружием и амуницией – после чего попросту исчезают. Что в царящем в ЛНА бардаке сделать совершенно несложно, особенно, если на место исчезнувших тут же приходят новые рекруты. После чего получившие боевые навыки дезертиры тут же вливаются в другие экстремистские и террористические группировки, причем за более высокое вознаграждение. И становятся головной болью уже не ливийских противоборствующих сторон, а для США и Франции, давно и упорно ведущих свои спецоперации против исламистских организаций в Африке.