Эрдоган: Турцию не принимают в Евросоюз из-за ислама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что не большая численность турецкого населения является истинной причиной, по которой Евросоюз не принимает Турцию в свой состав.

"Нам говорят, что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

"Истинная причина заключается в том, что мы - мусульмане", - отметил турецкий лидер.

Анкара подписала Соглашение об ассоциации между Турцией и Европейским экономическим союзом в 1963 и, таким образом, приобрела статус ассоциированного члена. В 1987 году Турция официально направила заявление на членство в Евросоюзе, однако стала кандидатом на вступление в интеграционное объединение лишь спустя 12 лет.