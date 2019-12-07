Главнокомандующий НАТО анонсировал новую встречу с главой Генштаба России

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс рассчитывает на новую личную встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым в начале будущего года. Об этом Уолтерс сообщил во вторник на встрече с журналистами в Вашингтоне, передает ТАСС.

"У меня была возможность встретиться с генералом Герасимовым лицом к лицу осенью. И мы оба ожидаем, что у нас будет возможность вновь встретиться лицом к лицу в начале 2020 года", - заявил американский военачальник.

Напомним, что последняя встреча начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с верховным главкомом Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом прошла в Баку 10 июля 2019 года.