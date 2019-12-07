Завершился визит короля Иордании в Азербайджан фото
10 декабря завершился официальный визит Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль Хусейна в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.
В аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Короля Абдаллы II ибн Аль Хусейна был выстроен почетный караул.
Короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.