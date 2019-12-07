Порошенко обвинили в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное производство в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Речь идет о совершении Порошенко действий, которые нанесли вред государственному суверенитету, территориальной целостности Украины, а также обороноспособности и безопасности страны.