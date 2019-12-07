Эрдоган о серьезном кризисе в Европе: нет политика-лидера

Современная Европа лишена лидера-политика. Такую точку зрения президент Турции РеджепТайип Эрдоган высказал во время выступления в Анкаре.

"Современная Европа переживает кризис лидерства, и я не вижу среди политических деятелей Европы человека, которого можно назвать образцовым европейским лидером", - приводит его слова Anadolu.

Он добавил, что ранее ему нравились экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-председатель правительства Италии Сильвио Берлускони. «Именно в то время мы особенно успешно развивали наше сотрудничество», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции назвал эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани "молодым и динамичным лидером в Персидском заливе", поскольку он "всегда встает на сторону бедных и помогает нуждающимся странам".