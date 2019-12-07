В Туркмении начали проверять имущество сотрудников МВД

По словам источников издания, новый министр Мамметхан Чакыев обязал сотрудников — от сержантов до начальников велаятских (областных) управлений — предоставить информацию о недвижимости, автомобилях и банковских счетах. Сведения должны охватывать весь период службы в МВД. По итогам проверки будут приняты меры в отношении сотрудников, которых заподозрят в нелегальном обогащении, пишет Fergananews.

Источники отмечают, что поводом для такого решения стала информация из уголовного дела экс-министра Исгендера Муликова. По данным следствия, каждое отделение полиции должно было раз в год дарить Муликову «праздничный конверт» с деньгами. Сумма для каждого отделения была своя, но обычно речь шла о тысячах долларов. Предполагается, что для сбора этих денег полицейские брали взятки.

Официальная зарплата полицейского в Туркмении составляет 1,5-3 тысячи манатов ($429-858) в месяц. Это выше средней зарплаты по стране, которая эквивалентна $228.