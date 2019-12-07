В Брянске захоронили останки азербайджанского солдата фото
В Брянской области РФ найдены останки погибших во время Второй мировой войны азербайджанцев. Один из них - уроженец Гаджигабульского района Беюкага Нухи оглу Мехтиев, сообщает Report.
Руководство Брянской области и общество "Азербайджан" в Москве разыскали проживающих в Азербайджане родственников Б.Мехтиева. С их участием останки азербайджанского солдата были торжественно захоронены в Аллее почетного захоронения в Брянске, где находятся могилы павших во Второй мировой войне.
За героизм в освобождении Смоленска Б.Мехтиев был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Позднее он погиб при обороне Брянска.
Обнаруженные при поисках личные вещи Б.Мехтиева и орден Боевого Красного Знамени были переданы его родственникам из Азербайджана.