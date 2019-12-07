Адвокату Гульнары Каримовой запретили въезд в Узбекистан

Власти Узбекистана запретили швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой - Грегуару Манжа въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба узбекской генпрокуратуры.

Поводом для такого решения стало, по заявлению ведомства, нарушение Грегуаром Манжа адвокатской этики, выраженное в распространении с целью пиара заведомо ложной информации об узбекских тюрьмах. «Доступ к пенитенциарным учреждениям открыт в том числе и для международных правозащитных организаций, и их мониторинговые отчеты регулярно публикуются», - цитирует Fergananews сообщение генпрокуратуры.

Подчеркивается, что иностранным адвокатам запрещено осуществлять деятельность на территории Узбекистана. Тем не менее, по ходатайству швейцарских властей о взаимной правовой помощи Манжа мог находиться в республике и заниматься делами, связанными с расследованием уголовного дела в отношении Каримовой.

В настоящее время интересы Каримовой представляют адвокаты, нанятые ее родственниками. Все защитники – граждане Узбекистана, обладающие лицензиями на осуществлении соответствующей деятельности.