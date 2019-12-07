Замминистра: С января пенсии в Азербайджане повысятся

С 1 января 2020 года пенсии в Азербайджане будут увеличены в соответствии с ростом среднемесячной зарплаты. По прогнозам, рост составит 13-14 процентов. Об этом сказал Trend замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

"С 1 января пенсии увеличатся в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы - примерно на 13-14 процентов. Рост охватит все категории пенсионеров, в том числе это будет относится и к размеру минимальной пенсии", - сказал Керимов, добавив, что после повышения размер минимальной пенсии достигнет 230 манатов.

"Размер минимальной пенсии уже увеличен на 72 процента и составляет 200 манатов. Ожидаем, что после повышения, которое будет произведено в результате индексации, минимальный размер пенсий достигнет 230 манатов. Президент Ильхам Алиев дал поручение увеличить социальное обеспечение, повысить уровень благосостояния населения. В данной связи в настоящее время рассматривается вопрос увеличения размера минимальной пенсии", - сказал замминистра.