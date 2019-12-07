Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне

В Вашингтоне проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

В рамках протокольной части переговоров, продлившейся не более минуты, дипломаты обошлись без слов. Когда в зал вошли представители СМИ, Лавров и Помпео вместе с делегациями уже сели за стол.

Просьбы американских журналистов ответить на несколько вопросов о встрече не были удовлетворены, пишет РИА Новости.

Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств пообщаются с прессой после беседы. Затем Лаврова примет президент США Дональд Трамп.