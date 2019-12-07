В Израиле ответили на угрозы Ирана «сровнять с землей Тель-Авив»

В Иране пообещали уничтожить Тель-Авив, если Израиль нападет на них. С таким заявлением выступил советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Муртеза Курбани.

«Если сионистский режим совершит малейшую ошибку против Ирана, мы из Ливана сровняем Тель-Авив с землей, и Ирану не нужно будет поднимать ракеты и оборудование», — сказал Курбани изданию Mizan, добавив, что в случае необходимости в небо будут подняты и ракеты, и победители «отрежут уши» проигравшим.

Ответ из Израиля не заставил себя долго ждать. Как пишет 9tv.co.il, министр иностранных дел Исраэль Кац прокомментировал угрозы Ирана сровнять Тель-Авив с землей.

«...Мы не позволим Ирану обзавестись ядерным оружием. Если не будет других вариантов, мы используем нашу военную мощь. Никакие угрозы нас не остановят. Израиль - это не беззащитные демонстранты в Иране и Ираке, которых убивает режим аятолл. Мы сумеем мощно отреагировать на любую угрозу или агрессию», — отметил глава израильского внешнеполитического ведомства.