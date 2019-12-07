Путин о теракте в Беслане: «Это моя личная боль. На всю жизнь»

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане является болью на всю жизнь, в том числе его личной.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь. Поэтому, если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно», – передает слова российского лидера РИА Новости.

Теракт в Беслане произошел в 2004 году. 1 сентября террористы во время линейки захватили школу №1 и два с половиной дня удерживали 1 128 заложников в школьном спортзале. Террористы требовали освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни. На третий день в здании школы произошли взрывы и пожар, из-за чего оно частично обрушилось, силовики провели штурм. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из которых — дети.