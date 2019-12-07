Демократы представили официальные обвинения Трампу
Представители Демократической партии в палате представителей США обнародовали две статьи обвинений, выдвинутых в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal.
Обвинения назвали спикер палаты Нэнси Пелоси и глава комитета по вопросам судопроизводства Джеррольд Надлер.
Возглавляемый Надлером комитет подготовил, во-первых, обвинения в злоупотреблении властью — демократы подозревают Трампа в том, что он задержал предоставление военной помощи Украине и требовал в обмен на ее предоставление провести расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Кроме того, президента обвиняют в препятствовании деятельности Конгресса, указывая на то, что он не позволял своим помощникам делиться информацией в рамках ставшего основой для процедуры импичмента расследования.
Оба пункта обвинений будут рассмотрены юридическим комитетом на следующей неделе.