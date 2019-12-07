Названы лучшие места для путешествий в 2020 году

В частности, путешественникам предлагают осмотреть бывшую императорскую резиденцию — дворец Менелика — и Центр современного искусства с экспонатами африканских мастеров и экологическими проектами, а также оценить обновленный местный аэропорт, пишет «Лента.ру».

На втором месте — древний город Арекипа в Перу, где можно разместиться в уникальном гостевом доме рядом с церковью Святого Августина и издали увидеть три вулкана — Чачани, Мисти и Пичу-Пичу. Третью строчку занял город Ашвилл в американском штате Северная Каролина, в котором преимущественно живут уличные художники, музыканты и предприниматели в сфере ресторанного бизнеса, а также проходит кулинарный фестиваль «Чау-чау».

Кроме того, в первой десятке рейтинга числятся города Австрии, мексиканский штат Южная Нижняя Калифорния, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и Бостон.