В Стокгольме вручили Нобелевские премии

Открывший церемонию председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин призвал мировую общественность к защите научных методов. После его вступительного слова лауреаты выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, где из рук короля принимали золотые медали и индивидуальные дипломы.

Король Швеции Карл XVI Густав вручил сегодня в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. Четырнадцать лауреатов самой престижной в мире награды приняли из рук монарха дипломы и золотые медали, сообщает ТАСС.

Лауреатами Нобелевской премии 2019 года по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец сэр Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. Премия в области физики была присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за "теоретические открытия в физической космологии", швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды". Нобелевскую премию 2019 года в области химии получили американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Ёсино "за разработку литий-ионной батареи".

Особенностью этой Нобелевской недели стало то, что стали известны имена сразу двух лауреатов премии по литературе - за 2018 и 2019 годы. Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 граммов - и их делали из 23-каратного золота.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.