Глава полиции Грозного попал под санкции США

Вашингтон ввел санкции против начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова. Такое сообщение распространил Госдепартамент США.

В нем говорится, что правоохранитель "причастен к грубым нарушениям прав человека". В Госдепе считают, что, по "достоверным сведениям", Ирасханов несет ответственность за "казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин", пишет ТАСС.

Ограничения также введены в отношении экс-генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби за причастность к убийству журналиста Джемаля Хашкаджи.