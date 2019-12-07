Путин: Ленин заложил мину под российскую государственность

Комментируя озвученную на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова "придумать Россию заново", российский лидер отметил: "Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество - оно замечательное, но можно ли какую-то страну придумать?"

"Можно, можно! Россию - можно!" - заверил режиссер.

"Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были, - продолжил Путин... - Вот он - придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых расстрелов), и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!", - заявил российский президент.

По его словам, Ленин еще и придумал государственную структуру, заложившую "мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет".

Президент РФ подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, возможно, он это сделает в будущем.