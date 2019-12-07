Путин: Ленин заложил мину под российскую государственность
Создатель советского строя Владимир Ленин "заложил мину" под тысячелетнюю российскую государственность, считает президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Комментируя озвученную на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова "придумать Россию заново", российский лидер отметил: "Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество - оно замечательное, но можно ли какую-то страну придумать?"
"Можно, можно! Россию - можно!" - заверил режиссер.
"Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были, - продолжил Путин... - Вот он - придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых расстрелов), и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!", - заявил российский президент.
По его словам, Ленин еще и придумал государственную структуру, заложившую "мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет".
Президент РФ подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, возможно, он это сделает в будущем.