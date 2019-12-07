В Сомали боевики напали на отель возле президентского дворца

Вооруженные боевики, надевшие на себя полицейскую форму, напали на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

По данным издания, приехавшие на машине боевики, переодевшиеся в форму полицейских, атаковали отель SYL Hotel в Могадишо. Отмечается, что идет перестрелка между боевиками и местными силами безопасности.

Как сообщает местная радиостанция Dalsan, в результате нападения пострадали находившиеся в отеле два члена парламента и бывший министр внутренних дел Сомали. Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".