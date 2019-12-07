Турецкий политик допустил скорый развал НАТО

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о невозможности решить кризис в Сирии без участия России и Турции – показатель окончательной утраты доверия к НАТО, считает глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз. Об этом пишет российский общественно-политический журнал «ПолитЭксперт».

«Сирийский кризис не может решиться без Турции, Ирана и России, это очевидно. И Меркель знает об этом. Но тот факт, что такие заявления звучат от политиков Евросоюза, означает, что в их головах уже произошла смерть НАТО. Военный альянс скоро разрушится. По моим прогнозам, это произойдет в 2022-2023 году. В Европе это понимают и готовятся шаг за шагом. Слова Меркель показывают, что Европа беспокоится о своей безопасности», – сказал турецкий политик.

Дженгиз допустил также создание новой системы мировой безопасности, в рамках которой и Германия, и Турция смогут взаимодействовать с Россией, отмечает издание.

«Россия может создать новый стратегический пакт безопасности, в который войдет и Турция. Мир нуждается в этом, так как перестал доверять НАТО», – подчеркнул турецкий политик.