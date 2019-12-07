Иранцам рекомендовали не ездить в США

МИД Ирана распространил заявление, в котором рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского правительства.

"Мы просим граждан Ирана, в особенности элиту и студентов, отказаться от поездок в США, даже для участия в научных конференциях или при наличии соответствующего приглашения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что рекомендация обусловлена "политической ситуацией и жесткими односторонними законами США в отношении иранцев".