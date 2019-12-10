Эльхан Мамедов о выступлении сборной Азербайджана, Гурбане Гурбанове и критике в адрес АФФА

В ходе долгожданного зрителями эфира генсек ответил на вопросы о Евро-2020, результатах сборной Азербайджана, ее главном тренере и других проблемах отечественного футбола.

«В Баку пройдут четыре игры Евро-2020, - говорит Эльхан Мамедов. - Верю, что это будет прекрасный праздник. Финал Лиги Европы в мае этого года был для нас большим экзаменом, но при поддержке государства мы справились.

Футбол – такой вид спорта, что никто не может предсказать будущие результаты. Конечно, есть команды, которые всегда претендуют на выход в финальную часть. Последний отборочный цикл был для нас нехорошим. Мы недовольны.

У нас много вопросов к главному тренеру. В ближайшие дни он отчитается. И АФФА примет решение относительно того, кто будет главным тренером.

Раньше у нас были рекордные показатели в отборочных циклах. Мы набирали 9 и 10 очков. Возможно, проблема в том, что у нас меняются футболисты, меняется поколение. Если возьмем состав 5-6-летней давности или 3-4-летней, то на 80 процентов состав изменился.

Когда мы набирали 10 очков, все очень радовались и надеялись выйти в финальную стадию. На этот раз мы набрали 1 очко, и это нас огорчает, но мы не должны быть настроены чересчур пессимистично.

Сколько АФФА потратила на футбольную школу в Берлине? Эта школа была создана для азербайджанцев, проживающих в Германии. В период с 2009 по 2011 год мы потратили, если не ошибаюсь, около 100 тысяч манатов в год. На сайте АФФА есть точные цифры. У нас все прозрачно.

Не стыдимся ли мы за результаты сборной в последнем отборочном цикле? Мы огорчались, но не стыдились. Наши игроки всегда выходят на игру для того, чтобы завоевать три очка. Никто не выходит на поле, чтобы проигрывать.

Мало команд в чемпионате Азербайджана? Хотим, чтобы в Премьер-лиге было как минимум 10 клубов. Но лучше задавать эти вопросы бизнесменам, а не нам. АФФА и без того помогает стольким клубам… Мы создаем все условия - стадионы, поля. Остальное зависит от бизнесменов.

Почему был снят с должности главного тренера сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов?

Мы всегда поддерживали Гурбанова. Когда он получил предложение возглавить сборную, то долго думал. Потом было принято решение возглавить сборную и остаться в «Карабахе». Но была цель – удачно выступить в Лиге наций. Было сложно работать и в клубе, и в сборной. Разные философии и ответственность. В итоге Исполком АФФА принял решение: не терять сразу две команды. Мы хотим, чтобы наши клубы выступали на групповой стадии еврокубков. Приняли решение, чтобы Гурбан Гурбанов продолжил работу в клубе. Мы всегда с уважением относились к нему и дружим с ним.

Все условия были созданы. Я не такой человек, чтобы ставить препоны. Были выделены премии, созданы все условия. Никто не может сказать, что АФФА не создала условий.

Почему ушел Рашад Садыхов с поста главного тренера молодежной сборной? Когда он работал тренером, то продолжал футбольную карьеру. Было очень сложно и тренировать, и играть.

Да, есть искусственная критика в адрес АФФА. Бывает объективная критика, бывает субъективная, а бывает и искусственная. Некоторые недовольны и критикуют нас, потому что мы мешаем этим людям заниматься криминальными делами. Они организовывают против нас разные кампании».