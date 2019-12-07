Медики нашли снижающий холестерин продукт

Ученые выяснили, что употребление экстракта из семян овса снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови. Об этом сообщил портал Health News.

Исследователи из Университета Таиба в Медине (Саудовская Аравия) и Университета Бенхи (Египет) назвали продукт, который является источником клетчатки и антиоксидантов, способствует хорошему пищеварению, помогает похудеть, снижает воспаление и риск хронических заболеваний. а также способен уменьшить уровень холестерина в крови.

Исследователи провели опыт на мышах, которых умышленно кормили пищей с высоким содержанием жиров. Это вызвало у подопытных грызунов гиперлипидемию — нарушение липидного обмена, связанное с повышением концентрации плохого (липопротеинов низкой плотности) и снижением хорошего (высокой плотности) холестерина.

Избыток холестерина может откладываться на стенках сосудов и препятствовать нормальному кровотоку. Такое нарушение считается одним из основных факторов риска сердечного приступа или инсульта. Кроме того, гиперлипидемия приводит к накоплению жира в печени, что наносит ей непоправимый урон, отмечают ученые.

В ходе исследования выяснилось, что употребление семян овса снижало уровень липидов в крови мышей. Кроме того, этот экстракт приводил в норму функции печени, подорванные диетой с высоким содержанием жиров.