Главный враг Пашиняна Кадырову: «Высоко ценю нашу дружбу»

Экс-глава армянской спецслужбы в Instagram опубликовал другую совместную фотографию, написав, что высоко ценит человеческую, мужскую дружбу с Кадыровым, пишет Sputnik Армения.

Ранее Кадыров в Instagram поздравил Ванецяна с 40-летием, выложив совместное фото.

«Рамзан Ахматович, дорогой Брат! Искренне благодарю за тёплые поздравления! Пользуясь случаем хочу также поблагодарить за Ваш огромный вклад в укреплении армяно-российского дружеского, стратегического сотрудничества. Пусть Всевышний хранит наши народы», — написал Ванецян.

16 сентября Артур Ванецян был отстранен от руководства СНБ Армении распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна. Вслед за своей отставкой Ванецян выступил с критикой в адрес Пашиняна.