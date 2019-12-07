Названы самые мощные смартфоны

Геймерский девайс от Asus набрал в синтетических тестах замера производительности 496 тысяч баллов. На втором и третьем местах оказались две версии флагмана OnePlus, выпущенные осенью. Модель 7T с 8 гигабайтами оперативной памяти набрала 482 тысячи баллов, опередив OnePlus 7T Pro с 12 гигабайтами ОЗУ. У OnePlus больше всего представителей в топе: их смартфоны не только попали в тройку, но заняли еще и пятое и шестое места.

Замыкают десятку флагманов две версии аппарата Samsung. Смартфон Galaxy Note 10+ получил 449 тысяч баллов, его 5G-версия, вышедшая ограниченным тиражом, с 443 тысячами баллов обосновалась на десятой позиции.