Названы самые мощные смартфоны
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых производительных смартфонов на базе Android за ноябрь. На первое место вышел аппарат ROG Phone 2, пишет Лента.ру.
Геймерский девайс от Asus набрал в синтетических тестах замера производительности 496 тысяч баллов. На втором и третьем местах оказались две версии флагмана OnePlus, выпущенные осенью. Модель 7T с 8 гигабайтами оперативной памяти набрала 482 тысячи баллов, опередив OnePlus 7T Pro с 12 гигабайтами ОЗУ. У OnePlus больше всего представителей в топе: их смартфоны не только попали в тройку, но заняли еще и пятое и шестое места.
Замыкают десятку флагманов две версии аппарата Samsung. Смартфон Galaxy Note 10+ получил 449 тысяч баллов, его 5G-версия, вышедшая ограниченным тиражом, с 443 тысячами баллов обосновалась на десятой позиции.